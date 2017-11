Policial reage a assalto, mata assaltante e deixa outro ferido em bar no Bosque

Era por volta das 16 horas desta quinta-feira (2) quando dois criminosos armados chegam numa motocicleta em um bar localizado em frente à pizzaria Maria Farinha, na Rua Izaura Parente, no bairro Bosque, em Rio Branco, e enunciaram um assalto. Para azar dos assaltantes, um policial militar estava no bar e reagiu atirando contra os bandidos.

Um deles, ainda não identificado, foi atingido com 5 disparos e morreu enquanto era atendido pela equipe da ambulância de suporte avançado do Samu. O seu comparsa foi ferido com um tiro numa das pernas, mas conseguiu fugir levando a arma. O local foi isolado e a equipe da perícia foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis.

O corpo do assaltante morto foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A motocicleta usada pela dupla, uma Stat vermelha, de placa QLX-7960, possui restrição no sistema da polícia por furto. O caso agora segue sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Marcos Dione

