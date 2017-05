Polícias estão investigando: Agência do Banco do Brasil em Xapuri é arrombada

Alexandre Lima

As autoridades policiais do município de Xapuri foram acionadas na manhã desta segunda-feira, dia 29, para apurar um arrombamento ocorrido na agência do Banco do Brasil, localizada no centro da cidade, após funcionários chegar para trabalhar.

Segundo foi apurado até o momento, uma parede foi arrombada e os bandidos teriam chegado até o cofre. As autoridades policiais estão no local e os funcionários estariam realizando um levantamento oficial para se saber o que foi roubado.

As investigações por parte das polícias civil e militar já estão em andamento pela cidade e fronteira. O arrombamento pode ter acontecido pela madrugada de domingo para segunda e só foi descoberto quando os funcionários chegaram para trabalhar.

Mais informações a qualquer momento.

