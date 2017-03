Pontes da fronteira do Acre estão bloqueadas em protesto por falta de negociação

Alexandre Lima

A fronteira do Acre, que é ligada por duas pontes, está fechada por tempo indeterminado. O bloqueio aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 01, por familiares do acreano Sebastião Nogueira do Nascimento (33) que se encontra preso no lado boliviano de Cobija, capital do estado de Pando, por volta das 16h30.

O problema vem se esticando a quase 15 dias, iniciando o bloqueio na ponte Internacional, que liga a cidade boliviana ao Acre, pela cidade de Epitaciolândia, desde o dia 11 de fevereiro passado, por onde passa os caminhões pipas com combustível e gás, além alimentos.

Nestes dias, o problema chegou até à Brasília (DF) levados pelo deputado federal Major Rocha e senador Sérgio Petecão, onde pediram providencias por parte do Governo Federal, através do Itamaraty, já que os familiares acusam os policiais bolivianos de terem invadido o lado brasileiro para prender e levar para o lado boliviano.

Na semana passada, o deputado estadual Antonio Pedro (DEM), usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre para pedir celeridade no caso, uma vez que o caso está prejudicando os dois lados e vem causando um mal-estar entre os dois países.

Sem uma posição por parte do Governo brasileiro, os familiares e amigos resolveram interditar desta vez, a ponte Wilson Pinheiro, que liga a cidade de Brasiléia à Cobija. Por alguns instantes, deixaram que os veículos retornassem ao lado de origem, avisando que o bloqueio será por tempo indeterminado.

A bloqueio das pontes por parte dos familiares de Sebastião, que é acusado de participar de um suposto sequestro envolvendo um filho de senador boliviano, deixa dúvida pelo modo operante realizado no lado brasileiro, além de dividir opiniões dos dois lados.

VEJA VÍDEO REPORTAGEM ABAIXO

