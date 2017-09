Populares encontram corpo de homem morto a tiros na cabeça em bairro na capital

Do ac24horas

O corpo de um homem identificado como Wicley Araújo, foi encontrado por moradores da Rua Projetada, região do Bairro Jardim Panorama, no São Francisco. O corpo estava amordaçado e com disparos na cabeça.

Em análise preliminar do perito médico legista, pelo menos quatro disparos foram detectados na região da cabeça, sendo dois deles a queima roupa. E pelas circunstâncias do corpo é possível que o homem tenha sido assassinado a pelo menos 5h, ou seja na noite de domingo (24).

Moradores da região não reconheceram a vítima como morador do bairro e também disseram não terem escutado o barulho de disparos. O caso será mais um a ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp).

