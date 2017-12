Por causa de manifestação, Sebastião não comparece a solenidade de militares

O governador Sebastião Viana resolveu não comparecer a solenidade de promoção de praças e oficiais no Teatro Plácido de Castro, na manhã desta sexta-feira, 29, por causa da manifestação dos policiais militares e bombeiros, no estacionamento do local na hora da cerimônia, contra os cortes nas gratificações.

O secretário de Segurança Emylson Farias e o comandante da PM, coronel Júlio César, estiveram na solenidade.

A ausência do governador não estava programada. A presença de Viana era aguardada com expectativa por ser a última promoção do ano 2017 nas corporações e sob o comando do coronel Júlio César, que deve deixar de ser comandante da PM na próxima terça-feira.

Um parecer da Procuradoria Geral do Estado reduz o salário-base e a sexta parte da Polícia Militar. No parecer, o governo diz que não poderá mais pagar a completação do salário mínimo. Essa perda para soldados, por exemplo, é de R$ 320. Já um praça perderá em média R$ 800. A redução para oficiais chega a R$ 2,8 mil.

Neste momento, os policiais e bombeiros realizam uma motocicleata e carreata em protesto na avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

Fonte: ac24horas.com