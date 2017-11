Por causa do fuso, candidatos que farão Encceja no Acre vão ter que chegar de madrugada nos locais de prova

Quase 11 mil candidatos no Acre farão a prova; portões fecham às 5h45. Em todo o Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas vão fazer o exame.

G1/Acre

No Acre, 10.950 pessoas vão fazer ter que chegar de madrugada nos locais de prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A prova ocorre neste domingo (19). No entanto, devido ao fuso horário, os portões fecham às 5h45 e quem for fazer o certame deve chegar com uma hora de antecedência.

Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mais de 1,5 milhão de pessoas se inscreveram no exame em todas as unidades da federação. A prova será feita em dois turnos. Pela manhã, por causa do fuso horário, os portões no local do certame no Acre abrem às 5h e fecham às 5h45. O exame começa a ser aplicado às 6h e a prova encerra às 10h.

Já à tarde, os portões abrem às 11h30 e fecham às 12h15. A prova começa às 12h30 e os candidatos devem terminar as questões até 17h30. No Acre, a prova será aplicada em 29 locais, o que corresponde a 628 salas.

Dois turnos

Fernanda Alves, coordenadora da Educação de Jovens e Adultos (EJA), explica que nem todos os candidatos precisam fazer as provas nos dois turnos e que isso vai depender das disciplinas nas quais se inscreveu.

A coordenadora explica que há pessoas que já obtiveram a declaração de proficiência em alguma área, seja durante o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou anteriormente no próprio Encceja. Esses, não precisam fazer as provas nos dois turnos.