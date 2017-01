Por não ter prestado contas ao TCE, ex-prefeito Betinho é condenado a devolver R$ 22 mi

Ex-prefeito vai ter que pagar R$ 22,5 milhões

Por Adaílson Oliveira

O ex-prefeito de Assis Brasil Humberto Gonçalves Filho, mais conhecido como “Dr. Betinho”, sofreu a maior condenação da história do Tribunal de Contas do Acre. Ele vai ter que devolver ao município R$ 20,4 milhões e ainda pagar uma multa de R$ 2 milhões.

Em 2015, o ex-gestor movimentou R$ 21 milhões que era valor creditado no orçamento do município, considerado um dos mais carentes do Estado.

O dinheiro foi retirado das contas da prefeitura e, no início do ano passado, o prefeito não enviou a prestação de contas informando onde gastou o dinheiro do município.

Dos R$ 21 milhões, o único recurso que tem prestação de contas é o que foi para a Câmara de Vereadores. A prefeitura repassou R$ 576 mil para o Legislativo. E só foi possível descobrir por causa da prestação de contas da Mesa Diretora. Os outros R$ 20,47 milhões ninguém sabe onde o “Dr. Betinho” colocou.

O TCE pediu a devolução de todo o montante que não foi prestado contas, e ainda aplicou uma multa de 10% sobre o valor. O ex-prefeito vai ter que conseguir em 30 dias R$ 22,5 milhões.

Para piorar, as prestações de contas de anos anteriores do ex-prefeito também foram desaprovadas e geraram multas.

Tem mais: também na sessão dessa quinta-feira, “Dr. Betinho” foi condenado a devolver aos cofres do município mais R$ 12 mil. Em setembro de 2015, ele demitiu a secretária de administração Helen Dacileme da Silva Duarte.

Só que, mesmo exonerada, a ex-secretária continuou recebendo os salários. “Dr. Betinho” foi condenado a devolver R$ 12 mil e a pagar uma multa de R$ 3.570,00.

