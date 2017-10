Por ordem médica, Temer cancela agenda no Acre sobre segurança e controle das fronteiras

Alteração ocorreu após presidente Michel Temer passar mal e ser submetido a exame urológico na tarde de quarta-feira (25)

Após passar mal e ser hospitalizado na tarde de quarta-feira (25), o presidente Michel Temer cancelou a agenda no Acre. Temer iria participar, na sexta-feira (27), do Encontro de Governadores do Brasil Pela Segurança Pública e Controle das Fronteiras: Narcotráfico, Uma Emergência Nacional. A informação foi confirmada pela assessoria da Presidência da República ainda na quinta (26).

Em nota, a Presidência informou que “por recomendação médica, o presidente Michel Temer foi desaconselhado a viajar ao Acre”. O governo do Acre lamentou o caso e afirmou que o evento está mantido.

Temer sofreu um mal-estar no gabinete e foi levado ao Hospital do Exército, em Brasília. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, Temer foi submetido a exames e, após uma sondagem vesical de alívio por vídeo, foi constatada obstrução urológica. Ele teve alta no mesmo dia.

Encontro de governadores

Pelo menos 22 autoridades já confirmaram presença no evento, além de dois vice-governadores, um deles do Amapá que já está no Acre. Há ainda autoridades de outros países como Colômbia, Bolívia, Peru e Equador.

O governador da província de Pastaza, no Equador, Antonio Guillermo Kubes, também está em Rio Branco, segundo informou o governo estadual.