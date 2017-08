Praça Ugo Poli fica completamente lotada na 5ª Edição do Domingo na Praça

O evento foi um sucesso com a apresentação especial da equipe Força e Ação Manobras Radicais, da Honda.

No domingo, 31, foi realizada a 5ª edição do Projeto Domingo na Praça, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Secretaria de Cultura que tem como objetivo promover entretenimento e lazer à população, valorizando a cultura local.

A cada realização, o evento tem um diferencial e já contou com a apresentações do Projeto Expressão Jovem e Pachamama-Cinema de Fronteira, e dessa vez a equipe Força e Ação, Manobras Radicais da Honda.

O público mais uma vez compareceu na Praça Ugo Poli, prestigiando a quadrilha do ECC de Brasiléia, músicas com artistas locais e as manobras radicais do Força e Ação.

Outra atração da atividade foi a entrega oficial no letreiro “Eu amo Brasiléia”, onde crianças, jovens e adultos não perderam a oportunidade de registrar o momento. Uma inciativa da Prefeitura de Brasiléia, que demonstra o carinho e amor da atual gestão pelo município.

O Diretor do Grupo Star Motos no Estado do Acre Osvaldo Xavier falou da satisfação em promover essa ação no município.

“Brasiléia é um polo importante da Regional Alto Acre. É uma cidade que prestigia e compra os produtos Honda, é uma maneira de darmos um agradecimento com o mega show da equipe Força e Ação aqui em Brasiléia. Parabenizo e agradeço a Prefeitura de Brasiléia em nome da Prefeita Fernanda Hassem e todo seu secretariado, por ter nos dado todo apoio necessário para que o evento pudesse acontecer. É um motivo de muito orgulho trazer essa apresentação para essa cidade”.

A Prefeita Fernanda Hassem não escondeu sua alegria em promover mais uma edição do Projeto.

“Hoje é mais uma edição do Domingo na Praça, esse que já estamos investindo há alguns domingos para que a gente possa proporcionar a cultura, a alegria e diversão para o nosso povo. A praça aqui preparada, nós fizemos uma grande articulação. Eu queria aqui agradecer ao Dr. Osvaldo, diretor da Honda aqui no Acre. Há 7 anos que a equipe Força e Ação não vinha aqui no município. E vieram somente em dois municípios do Estado, ontem em Rio Branco e hoje aqui em Brasiléia proporcionando esse momento tão agradável para a população. Eu vejo aqui pessoas de vários bairros, a Polícia Militar nos ajudando, apresentações de música e de dança. Hoje nós entregando oficialmente o letreiro Eu Amo Brasiléia. É um sentimento de muita alegria e fico muito emocionada de ver nossa praça lotada. Estamos nos programando para levar o Domingo na Praça também para outros bairros para que a gente possa está proporcionando lazer e cultura”.

Prestigiaram também o Domingo na Praça o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, vereador Zé Gabriele, secretários, assessores e a comunidade em geral.

