Prazo para matrículas de novos alunos nas escolas públicas estaduais encerra nesta sexta-feira (26); saiba mais

Teve início nesta terça-feira (23) e segue até o dia 26 de janeiro, o prazo de matrículas para novos alunos na rede pública de ensino. Para obter orientações sobre as matrículas, pais ou responsáveis dos alunos devem comparecer ao Centro de Referência de Inovações Educacionais (Crie), ao lado da prefeitura de Rio Branco, onde funcionará uma central de matrículas com equipe diariamente em horário comercial.

As vagas são destinadas a alunos que mudaram de endereço, assim, precisando mudar de escola, alunos vindos de outros estados ou municípios e, ainda, para aqueles que desejam mudar de instituição. Na ocasião, não serão efetuadas matrículas, apenas o encaminhamento dos pais para as escolas que possuem vagas para seus filhos, em suas respectivas zonas, nos bairros mais próximos para cada família”, enfatiza a coordenadora.

Esta é a última fase do processo geral de matrículas no estado. Além das matrículas para novos alunos, a SEE também trabalhou no encaminhamento de alunos transferidos (2 a 12 de janeiro), matrículas da Educação de Jovens e Adultos /EJA (15 de janeiro a 16 de fevereiro), matrículas do Programa Especial Poronga/Ensino Fundamental (15 de janeiro a 16 de fevereiro) e matrículas do Programa Especial PEEM/Ensino Médio (15 de janeiro).

Vagas para todos os alunos – Para ter acesso ao processo de planejamento e de reordenamento de rede, o que os pais precisam fazer, neste caso, é apenas ir à escola em que o aluno foi encaminhado confirmar a matrícula, processo que terminou no último dia 19 de janeiro. Na Escola CEJA estão sendo ofertadas aulas no período da manhã, tarde e noite, facilitando, assim, a vida dos estudantes.

Escolas que passarão a ofertar aulas do EJA durante o dia: Maria Chalub Leite, Georgete Eluan Kalume, Castelo Branco, Áurea Pires, Reinado Pereira da Silva, Elias Mansour Simão Filho, Lindaura Martins Leitão e Terezinha Miguéis.

