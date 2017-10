Pré-Enem beneficia 37 alunos em Brasiléia

A Prefeita, Fernanda Hassem, participou no sábado, 28, no auditório da CEDUP, da conclusão do Pré- Enem, que foi uma parceria entre a Universidade Federal do Acre (UFAC) e a Prefeitura com duração de quatro meses, e preparou 37 alunos para a prova do Enem. A solenidade contou com a participação da Deputada Estadual Leila Galvão, pais, alunos e autoridades.

O pai de um dos alunos Girlande Alves, expressou sua felicidade pelo encerramento do Pré-Enem.

“Quero parabenizar aos nossos superiores por acreditar que seria proveitoso investir nestes adolescentes, quero parabenizar também a cada estudante e quero dizer que vocês são como estrelas que brilham em um universo cheio de armadilhas, peço a cada um, que segurando essa tocha continue a brilhar. Você aluno é o presente do município, estado, país e do mundo”, disse.

Rivanda Nogueira, da Universidade Federal do Acre falou sobre a parceria e o trabalho que a UFAC desenvolve.

“Eu trabalho na Pro- reitoria de extensão e cultura que é um setor da faculdade que faz essa interlocução com a sociedade. A interiorização desta extensão é uma luta antiga da faculdade, e a nossa obrigação social é está junto com a comunidade, honrar nosso compromisso social e desenvolver um pouco daquilo que a sociedade investe”, falou.

A secretária de educação municipal, Ramiege Rodrigues, falou sobre a parceria da prefeitura com a UFAC.

“Tivemos a oportunidade de oferecer este curso do Pré Enem, fruto de uma parceria da Prefeitura de Brasiléia através da secretária de educação com a UFAC, oportunizando inicialmente 111 inscritos durante todos s 4 meses e finalizamos hoje com 37 jovens que se dedicaram a este curso, se empenhando para que possam está preparados para o Enem”, disse a Secretária de Educação.

A Prefeita, Fernanda Hassem, destacou a importância de se investir na juventude.

“É muito importante essa parceria, pois, estamos há 4 meses nesse investimento, nessa boa parceria com a Universidade Federal do Acre, e a gente deu às mãos pra preparação e incentivo a educação. Iniciamos com um número grande de alunos e concluímos com 37, e é um desafio muito grande, pois as escolhas partem deles , diante disso quero parabenizar aos que se dedicaram e finalizaram seu curso”, finalizou.

