Preço da gasolina fica quase estável na semana, aponta ANP

Valor médio do litro da gasolina no país passou de R$ 3,754 para R$ 3,758; preço caiu em 15 capitais e no DF, e subiu nas outras 11 capitais.

G1

O preço médio da gasolina nos postos ficou praticamente estável nesta semana, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (17) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com isso, a redução de preços nas refinarias, anunciada no final de janeiro pela Petrobras, continua sem ser ser sentida pelos consumidores.

Segundo a pesquisa, o valor médio do litro da gasolina no país passou de R$ 3,754 na semana encerrada no dia 11 de fevereiro para R$ 3,758 no período entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Na semana em que a Petrobras anunciou o reajuste, o preço médio estava em R$ 3,765. Em 3 semanas, o recuo foi de 0,19% ou de menos de 1 centavo por litro.

No dia 27 de janeiro, os preços da gasolina e do diesel cobrados pela Petrobras nas refinarias foram reduzidos em 1,4% e 5,1% respectivamente. Pelos cálculos da estatal, se o reajuste for integralmente repassado ao consumidor, o preço da gasolina nas bombas cairá em 0,4%, ou 2 centavos por litro. Já o valor do diesel diminuirá 2,6%, ou 8 centavos por litro.

Preço da gasolina por capital

Segundo o levantamento da ANP, o preço médio da gasolina caiu em 15 capitais e no DF e subiu nas outras 11 capitais.

Veja abaixo a variação do preço médio da gasolina na semana, por capital:

Rio Branco (Acre): de R$ 4,235 para R$ 4,232

Maceió (Alagoas): de R$ 3,838 para R$ 3,849

Macapá (Amapá): de R$ 3,735 para R$ 3,748

Manaus (Amazonas): de R$ 3,499 para R$ 3,959

Salvador (Bahia): de R$ 3,941 para R$ 3,930

Fortaleza (Ceará): de R$ 3,978 para R$ 3,979

Brasília (Distrito Federal): de R$ 3,726 para R$ 3,704

Vitória (Espírito Santo): de R$ 3,710 para R$ 3,701

Goiânia (Goiás): de R$ 3,701 para R$ 3,648

São Luís (Maranhão): de R$ 3,418 para R$ 3,402

Cuiabá (Mato Grosso): de R$ 3,754 para R$ 3,710

Campo Grande (Mato Grosso do Sul): de R$ 3,543 para R$ 3,555

Belo Horizonte (Minas Gerais): de R$ 3,744 para R$ 3,713

Belém (Pará): de R$ 3,931 para R$ 3,887

João Pessoa (Paraíba): de R$ 3,564 para R$ 3,596

Curitiba (Paraná): de R$ 3,539 para R$ 3,538

Recife (Pernambuco): de R$ 3,321 para R$ 3,229

Teresina (Piauí): de R$ 3,595 para R$ 3,585

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro): de R$ 4,032 para R$ 3,982

Natal (Rio Grande do Norte): R$ 3,90 para R$ 3,886

Porto Alegre (Rio Grande do Sul): de R$ 3,811 para R$ 3,817

Porto Velho (Rondônia): de R$ 3,824 para R$ 3,851

Boa Vista (Roraima): de R$ 3,788 para R$ 3,789

Florianópolis (Santa Catarina): de R$ 3,954 para R$ 3,952

São Paulo (São Paulo): R$ 3,568 para R$ 3,613

Aracaju (Sergipe): de R$ 3,697 para R$ 3,674

Palmas (Tocantins): de R$ 3,851 para R$ 3,878

Nova política de preços da Petrobras

Desde outubro, a Petrobras pratica uma nova política de definição de preços dos combustíveis, com reuniões mensais para definir os valores da gasolina e do diesel cobrados nas refinarias. Na reunião anterior, realizada no dia 5 de janeiro, a Petrobras tinha aumentado o preço do diesel e mantido o da gasolina.

Na prática, o preço da gasolina e do diesel passou a flutuar como uma commodity no mercado nacional, alternando quedas e baixas, refletindo tanto os preços internacionais como também o câmbio e concorrência do mercado de distribuidores.

Na primeira reunião, em outubro do ano passado, a estatal reduziu em 3,2% o preço da gasolina e em 2,7% do diesel nas refinarias. No mês seguinte, fez uma nova redução na gasolina e diesel, respectivamente, de 3,1% e 10,4%.

Em dezembro, a empresa reverteu a tendência de queda e elevou os preços do litro da gasolina (8,1%) e diesel (9,5%). Na primeira reunião de 2017, no dia 5 de janeiro, a estatal manteve o preço da gasolina e elevou em 6,1% os valores cobrados pelo litro do diesel nas refinarias.

Composição de preços ao consumidor

Segundo a Petrobras, como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, os preços cobrados nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. “Isso dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores”, explica a estatal.

Os postos de gasolina repassam ao consumidor os custos de toda a cadeia do combustível. Além da gasolina pura comprada de refinarias, as distribuidoras também compram de usinas produtoras o etanol, que é misturado à gasolina que será vendida ao consumidor, em proporção determinada por legislação.

As distribuidoras, então, vendem a gasolina aos postos, que estabelecem o preço por litro que será cobrado do consumidor.

Etanol e diesel caem

O preço do diesel caiu pela terceira semana seguida, passando de R$ 3,101 o litro para R$ 3,094. Em 3 semanas, o recuo foi de 0,87% ou cerca de menos de 3 centavos por litro.

Já o preço do etanol caiu pela quarta semana consecutiva, passando de R$ 2,893 o valor médio do litro para R$ 2,884.

A pesquisa da ANP foi feita entre os dias 12 e 17 de fevereiro. A agência consultou 5.676 postos para calcular a média de preços da gasolina, 5.095 para o etanol e 3.503 para o diesel.

Comentários