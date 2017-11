Preço do etanol cai em 17 Estados e sobe em 8; Acre continua com o combustível mais caro

Preço do etanol cai em 17 Estados e sobe em 8; Acre continua com o etanol mais caro

Com R$ 3,611 o litro, o Acre apresentou, mais uma vez, o maior preço médio para o etanol. A informação é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que divulgou levantamento compilado pelo AE-Taxas.

Os dados levam em consideração a semana 22 a 28 de outubro. A agência pesquisou 27 postos de combustíveis no Estado para chegar a esse dado. Outros preços médios divulgados foram: Gasolina (4,524), Diesel (3,946) e Diesel S10 (4,207).

No Brasil, o preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,199 o litro, em São Paulo, e o máximo individual foi de R$ 4,199 o litro, no Rio Grande do Sul. O menor preço médio estadual foi de R$ 2,442 o litro, em Mato Grosso, e o maior preço médio ocorreu no Acre, de

Dados gerais

Os preços médios do etanol hidratado recuaram nos postos de 17 Estados brasileiros na semana passada, segundo levantamento. Em outras oito unidades da Federação e no Distrito Federal houve recuo nos preços do biocombustível. A ANP continua sem divulgar os valores nos postos do Amapá.

Na média brasileira, o preço do etanol nos postos brasileiros pesquisados pela ANP acumulou aumento de 2,17% na comparação mensal.

Comentários