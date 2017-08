Preço médio da gasolina no Acre é o maior em todo país, aponta pesquisa da Agência Nacional do Petróleo

De acordo com os dados, o menor valor encontrado foi de R$ 4,20 e o maior foi de R$ 4,95 em Cruzeiro do Sul

NANY DAMASCENO

Após o anúncio do decreto federal que aumenta a alíquota do PIS e Cofins sobre os combustíveis, o preço médio da gasolina chegou a R$ 4,37 no Acre, aponta pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com este valor, o combustível no Acre tem o valor alto do país.

A pesquisa foi feita entre 23 e 29 de julho em 31 postos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. De acordo com os dados, o menor valor encontrado foi de R$ 4,20 e o maior foi de R$ 4,95 em Cruzeiro do Sul. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sindepac) afirmou por meio de nota que a carga tributária é a responsável pelo alto valor nos preços e os revendores não tem alternativa se não a de repassar os aumentos aos consumidores.

O presidente do Sindepac, Delano Lima explicou também que, além dos reajustes, os custos operacionais dos postos, que aumentam na proporção em que o governo eleva não só a carga tributária, mas também itens de consumo direito, como a energia elétrica também afeta no preço final que chega aos consumidores.

Com informações do G1.

