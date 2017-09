Prefeita Fernanda Hassem agradece as emendas para Brasileia e garante melhorias no município

ASCOM-Raylanderson Frota

Em apenas oito meses de gestão, a Prefeita Fernanda Hassem juntamente com a Secretaria de Finanças conseguiram tornar as contas da prefeitura adimplente, pronta para receber novas emendas parlamentares direcionadas para melhorias da cidade e população.

O município de Brasiléia, em 2017, recebeu emendas parlamentares dos deputados Moisés Diniz (PC do B), Raimundo Angelim (PT), Léo de Brito (PT), Jessica Sales (PMDB), Flaviano Melo (PMDB) e César Messias (PSB) além das emendas destinadas pelo Senadores Jorge Viana (PT) e Gladson Cameli (PP).

O Deputado Federal Léo de Brito comentou a respeito da liberação das emendas para o município. “As notícias são boas para Brasiléia, o nosso gabinete conseguiu a liberação de R$650 mil para o município, para a construção de 8 postos de saúde, fortalecendo o trabalho que a Prefeita Fernanda Hassem vem desenvolvendo na Atenção Básica de Saúde. Nós também já liberamos mais de 1 milhão de reais para equipamentos do Hospital Regional”, relatou Léo.

O total de emendas liberadas pelos parlamentares acreanos totalizam um valor de R$2.454.832,00 maior parte destinada ao Programa de Aquisição Básica (PAB) e outra parte destinada para compra de um trator com grade e um caminhão basculantes.

A prefeita Fernanda Hassem agradeceu a atenção e cuidado dos parlamentares com Brasileia. “As contas da prefeitura de Brasiléia só estão adimplentes graças aos esforços que todos nós estamos realizando. Sempre que possível procuro os nossos Deputados e Senadores para que eles deem uma atenção maior ao nosso município destinando emendas para Brasileia, e graças as essas parcerias estamos com dinheiro na conta para continuar melhorando a nossa cidade, investindo na saúde, educação e segurança”, destacu Fernanda.

