Prefeita Fernanda Hassem anuncia o pagamento do mês de dezembro e a segunda parcela do 13° salário

Da redação com, SECOM

Na tarde da última segunda-feira, 18, a Prefeita Fernanda Hassem reuniu em seu gabinete os onze secretários, que fazem parte da sua gestão, para anunciar o pagamento da segunda parcela do 13° salário e o pagamento referente ao mês de dezembro.

Pagamento dos salários em dia, valorizando e honrando o trabalho dos servidores de Brasiléia tem sido prioridade da atual gestão, por entender que as ações e investimentos só são possíveis graças ao empenho de toda equipe

Será pago de R$2,1mi (Dois milhões e cem mil reais), aos servidores públicos do município de Brasiléia, fomentando a economia local e movimentando o comércio da cidade.

A prefeita, Fernanda Hassem, falou da ação: “Através do esforço que realizamos e seguindo o calendário financeiro elaborado, estamos anunciando que no dia 21 de dezembro será efetuado o pagamento da segunda metade do 13° salário e o pagamento do mês de dezembro, injetando na economia local um valor de dois milhões e cem mil reais, fruto de muito esforço de toda a equipe. Aquecendo a economia local com o dinheiro sendo movimentado na cidade”, finalizou Fernanda Hassem.

A prefeitura de Brasiléia pagou a primeira parcela do 13° ainda no mês de junho deste ano, sendo a primeira prefeitura do Estado do Acre a realizar essa ação e desde o mês de janeiro sendo que anteriormente à essa administração, os servidores amargavam com seus salários em atraso e não tinham como honrar com seus compromissos em dia.

Veja vídeo reportagem com Almir Andrade abaixo.



