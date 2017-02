Prefeita Fernanda Hassem cumpre agenda em Brasília

A prefeita Fernanda Hassem, está em Brasília cumprindo extensa agenda, junto à Bancada Federal e nos Ministérios, em busca de recursos para o município de Brasiléia. O prazo para que as emendas parlamentares individuais sejam carimbadas para os municípios, é até o dia 17 de fevereiro.

Na quinta-feira, 9, a prefeita Fernanda Hassem, e a secretária de Planejamento, Suly Guimarães, estiveram reunidas com a equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, solicitando recursos para educação do município de Brasiléia. O recurso será utilizado para liberação das obras paralisadas da nova creche, e da quadra da Escola Socorro Frota. A prefeita participou também de uma reunião com a equipe do Programa Calha Norte.

“Nossa peregrinação em Brasília, é para garantir recursos tanto para educação quanto a saúde, ação social e infraestrutura urbana e rural. Estamos com a equipe técnica da Associação dos Municípios do Acre, tentando resolver também entraves relativos as obra e convênios. Vamos visitar também os gabinetes do parlamentares acreanos levando as reivindicações da população de Brasiléia”, disse a prefeita Fernanda Hassem.

A secretária de Planejamento, Suly Guimarães, também está acompanhando a agenda.

“É uma agenda importante para todos nós, precisamos garantir recursos, resolver as inadimplências, para que nosso município possa crescer de verdade”, falou.

