Prefeita Fernanda Hassem e Governador Tião Viana visitam propriedade que trabalha com sistema agroflorestal em Brasiléia

Morador na colocação Centro dos Caboclos II, seringal Etelve, reserva Chico Mendes, Edmar Paulino, conhecido como Dimas, reside na propriedade há mais de 22 anos, com sua família. A colocação tem uma diversidade de espécies plantadas em Sistema Agroflorestais (Safs), que variam entre frutíferas e florestais. São diversas espécies encontradas na propriedade, que usa uma área de reflorestamento de 8 hectares, das 100hec existentes para a produção de milho, arroz, feijão e mandioca. A família produz em roçado sustentável, num sistema de alternância da área, um ano produz e no outro descansa, para que o solo se recupere através do plantio de leguminosas.

Na quinta-feira, 02, o governador, Tião Viana, acompanhado da prefeita, Fernanda Hassem, do deputado Federal Léo de Brito, deputada estadual, Leila Galvão e o secretário de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (SEAPROF), Thaumaturgo Neto, estiveram visitando a propriedade, onde foram recepcionados com um café regional e ouviram os moradores, que fizeram algumas reivindicações como: melhoria do ramal, energia elétrica e a implantação de uma escola de ensino médio no km 68.

Edmar Paulino mais conhecido como Dimas, disse que não dava para criar boi dentro da Resex, por isso mudou a cultura de produção.

“Nossa família, está tocando a vida aqui na Resex Chico Mendes, eu vivo do extrativismo, SAFs, produção de peixe, e a pouco iniciei a criação de abelha, que já está ajudando na renda da família. Várias pessoas vêm nos visitar, tanto famílias como instituições, que realizam intercâmbio para conhecer a área, e isso gera uma renda para a família. Eu quero agradecer ao governando Tião Viana, e a prefeita Fernanda Hassem pela visita, e por ouvir cada morador”, disse

O governador Tião Viana falou da alegria em visitar a propriedade.

“Essa propriedade é um modelo para nosso Estado. É uma grande alegria visitar a propriedade do seu Dimas, da dona Maria e filhos. Em 100 hectares, eles conseguem preservar o meio ambiente, e assegurar o desenvolvimento sustentável. Eles tiram sua renda daqui, tem o mel, açaí, macaxeira,leguminosa, cupuaçu e o peixe. Eles vivem da natureza, cuidando dela e pensando nas gerações futuras. Nós ouvimos a comunidade, e vamos ajudar para que eles possam se desenvolver ainda mais”, ressaltou.

A prefeita, Fernanda Hassem, agradeceu a presença de todos, e disse que vai está sempre ouvindo a comunidade.

“É um momento muito importante o governador, Tião Viana com toda sua comitiva vir aqui na propriedade do seu Dimas e dona Maria, conhecer a realidade das pessoas que vivem na reserva. Os desafios são grandes, e com apoio do governo vamos vencer, e poder ajudar ainda mais essa comunidade”, disse.

A deputada estadual, Leila Galvão, falou da importância da preservação do meio ambiente.

“Estamos vendo aqui os cuidados com que o Dimas, e toda sua família cuidam da propriedade produzindo, preservando e dando exemplo para todos. Temos certeza que o governo vai continuar investindo cada vez mais aqui”, falou

O deputado federal, Léo de Brito, falou da satisfação em conhecer o local, e ressaltou que em Brasília, luta para que os trabalhadores, não sejam penalizados com a nova reforma da previdência.

“ Nosso amigo Dimas é um guerreiro, de luta, e sua propriedade é um modelo a ser seguido em qualquer lugar. Ele produz de forma sustentável, garantindo sua renda e mantendo o meio ambiente preservando. Vamos intervir junto ao Governo Federal pela continuidade do programa Luz Para Todos, e que todas as comunidades sejam beneficiadas. E nossa luta contra a PEC, que aumenta a idade da aposentadoria para os produtores rurais continua, nossos trabalhadores não podem ser penalizados”, ressaltou.

