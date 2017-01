Prefeita Fernanda Hassem e Vereadores de Brasileia se reúnem com produtores do Polo Agroflorestal

Produtores ouviram boas novas sobre Feira Livre de Brasileia

Christiane Araújo – CMB

Organização e Segurança. Esses foram os dois pedidos feitos pelos produtores da Feira Maria

Florêncio do Nascimento à Prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, em reunião na Associação Wilson Pinheiro, localizada no Pólo Agroflorestal, acesso pela Estrada do Pacífico, km 04, BR 317,na tarde desta quarta-feira,11.

Fernanda Hassem esteve acompanhada do Presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Rogério Pontes, Vereadores Rozevete Honorato e Zé Gabriele (PSB), Edu e Antônio Francisco (PT), além de assessores e membros de sua equipe.

Há apenas 11 dias de gestão, a Prefeita se deslocou até a comunidade no intuito de pautar, junto à comunidade, ações que poderão melhorar as condições dadas aos feirantes e a população que compra seus produtos na feira, bem como buscar soluções para algumas pautas levadas pela comunidade, como limpeza e segurança na feira, melhores condições para escoamento da produção e melhoria no atendimento de saúde da comunidade do Pólo e melhoria no referido ramal.

Produtor rural da comunidade, Roberto Rodrigues se mostrou otimista em relação aos benefícios que estão por vir no intuito de contemplar os feirantes do município. “Acredito que agora as coisas vão melhorar. A prefeita tem se mostrado muito sensível aos nossos problemas, por isso acredito que dias melhores virão para nós, feirantes”, afirmou.

O Presidente da Câmara de Brasileia, Rogério Pontes, aproveitou o momento para agradecer a parceria com o Poder Executivo. “Acredito que a Prefeita irá realizar um grande trabalho à frente da Prefeitura de Brasileia, por isso estou disposto ajudá-la no que for possível, pois meu compromisso também é com o povo de Brasileia, não com sigla partidária”, enfatizou.

PALAVRA DA PREFEITA

Após ouvir atentamente todos os pedidos feitos pela comunidade, a Prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem afirmou que todos os esforços estarão sendo feitos para resolver os problemas mencionados. Sobre agente de saúde, a gestora se comprometeu junto à comunidade, de ainda hoje, buscar alternativa via Secretaria Municipal de Saúde.

Em relação à segurança, ficou acertado que a segurança nos dias de feira será garantida, em parceria com a Polícia Militar e, posteriormente será nomeado um fiscal para o local. No tocante a limpeza do ramal do Pólo, a Prefeita se comprometeu em identificar os pontos críticos, para realizar o trabalho emergencial. Para tanto, solicitou a parceria da comunidade.

“Saio daqui muito satisfeita. Nossa gestão será pautada em ouvir a população. O espaço da feira livre é nosso, vamos buscar parcerias junto ao SEBRAE e outras instituições para trazer os benefícios para a nossa comunidade. Nossos desafios são grandes, mas nossa vontade de resolver os problemas são bem maiores, podem acreditar”, finalizou a Prefeita.

