Prefeita Fernanda Hassem entrega novos veículos que irão atender demandas das secretarias

Na manhã desta terça-feira, 31, a Prefeita Fernanda Hassem participou da solenidade de entrega de 5 veículos automotivos que irão auxiliar no transporte e trabalho realizado pelas Secretarias de Agricultura, Educação e Obras.

Na solenidade foram entregues 4 veículos utilitários e uma motocicleta, adquiridas com recursos próprios, e 1 camionete adquirida através da emenda parlamentar do Senador Jorge Viana, destinadas para uso na área rural e urbana.

A entrega dos veículos só tem a beneficiar a população, a exemplo, principalmente, dos estudantes das áreas rurais, os produtores, agricultores e também os moradores das áreas urbanas com a agilidade da entrega dos materiais, merendas escolares, no diálogo em busca de soluções para melhorias nos ramais, escoamento de produção e na infraestrutura e saneamento básico na cidade.

“Hoje estamos colhendo o resultado de um planejamento realizado no início do ano, onde muitas vezes, nesses 10 meses, os secretários estavam trabalhando com veículo próprio, para que pudéssemos com recursos próprios está adquirindo esses 4 veículos automotivos e mais uma L200 com verba parlamentar do Senador Jorge Viana. Estou muito contente em saber que economizamos e hoje nós estamos colocando à disposição para o atendimento da nossa população, encerrando esse ano o ciclo de aquisição de veículos para as nossas secretarias, para que o ano que vem possamos trabalhar em outras demandas”, ressaltou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

No início da gestão a secretarias de obras tinha apenas 4 veículos funcionando e atualmente conta com 18, na secretaria de educação tinha apenas 3 ônibus funcionando e hoje conta com 9 ônibus fazendo o transporte dos estudantes. A assistência social conta com um carro e uma motocicleta para atender a população.

A secretária de educação, Ramiege Rodrigues, falou da importância da aquisição dos novos veículos. “Para nós é muito gratificante, é um reconhecimento aos trabalhos que os servidores da educação estão fazendo nas escolas da zona urbana e rural do município. Garantindo o deslocamento e a entrega de materiais que são solicitados, proporcionando uma qualificação aos professores e alunos”, informou Ramiege.

Segundo o secretário de agricultura, Antônio Francisco, é um momento de muita alegria para a população e servidores. “Logo quando a Fernanda assumiu a prefeitura, nós não tínhamos nenhuma estrutura física para tendermos os nossos produtores e agricultores, mas hoje, graças a Deus estamos com o nosso prédio bem instalado e agora com os veículos para podermos atender e executar as melhorias nas áreas rurais”, ressaltou Antônio.

O vice-prefeito e secretário de obras, Carlinhos do Pelado, falou da satisfação em poder trazer as melhorias para o município. “É uma felicidade poder fazer parte de uma equipe que tem responsabilidade e compromisso com a população de Brasileia, onde não medem esforços para trazer melhoria para o município. E receber esses veículos para educação, agricultura e obras, nos honram muito, pois sabemos dos trabalhos que todas as secretarias realizam e como irá beneficiar a população”, destacou Carlinhos.

