Prefeita Fernanda Hassem entrega veículo para Centro de Atenção Psicossocial de Brasiléia

Através de uma aquisição, o Centro de Atenção Psicossocial de Brasiléia foi beneficiado hoje com um automóvel que muito colaborará para o crescimento do centro.

Nesta quarta-feira, 9, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, entregou um veiculo adquirido através de recurso próprio ao Caps. Esse meio de transporte vem para somar na vida das pessoas beneficiadas, pois através dele serão abrangidas um maior numero de famílias a serem atendidas.

O centro vem se desenvolvendo e abrangendo de maneira significativa a população que necessita desses cuidados, triplicando os números de pacientes atendidos. A entrega desse transporte tende viabilizar novos meios de ampliar o desenvolvimento desse grande trabalho que já vem sendo feito, através de uma equipe multidisciplinar, composta por enfermeira, médica, assistente social, educador físico, psicólogo e pela coordenação, que tem acompanhado aquelas pessoa que tanto necessitam de um olhar carinhoso do poder público, além da farmácia municipal a total disposição, com medicamentos para o tratamento dos pacientes.

A Prefeita Fernanda Hassem destacou as seguintes considerações;

“Hoje, é um momento muito especial para a nossa gestão, pois em menos de 8 meses conseguimos garantir, através de recurso próprio, entregar este veiculo ao CAPS, para que possamos oferecer uma melhoria na oferta de serviços aqui do centro. Hoje, a comunidade mais que triplicou em atendimentos, de 32 pacientes passamos para 168, que são atendidos pela nossa equipe multidisciplinar, medica, enfermeira, assistente social, educador físico, psicóloga e a coordenação que tem trabalhado no planejamento e execução de melhoria do trabalho. Não podemos deixar de falar da farmácia municipal, que está abastecida e vem entregando o medicamento necessário, e do nosso projeto Asas da Liberdade, que é esse projeto de zumba inovador no Acre, que oferta qualidade de vida a estas pessoas que tanto precisam.”

A Coordenadora do Caps Marinete Mesquita expressou sua grande satisfação em ainda na sua coordenação ser beneficiada com esse veiculo que tanto ajudará

“Desde o momento que a Fernanda assumiu a gestão, ela vem selando seu compromisso para com as pessoas, sobre tudo esse público, que de imediato dei credibilidade e acreditei muito nas possibilidades das metas que teriam que ser alcançadas. Agora com muita satisfação que tenho em conta o recebimento desse veiculo, fruto de recurso próprio e que tanto nos ajudará no sucesso de nosso trabalho. Então mais empenho, muito esforço, agradecer muito a Deus, os secretários, a Fernanda que de imediato quando nos solicitamos ela disse “irá acontecer” e aconteceu em menos de seis meses e eu to muito feliz.

Uma das pacientes atendidas pelo centro falou sobre a importância desse atendimento dado a eles

“Ao que diz respeito ao centro me sinto muito privilegiada. Nota se a mudança através das novas maneiras de trabalho aplicadas, das novas formas de acompanhamento mais abrangentes e do fato de termos medicamentos a disposição. Eu acredito que com esse veiculo novo tende só a melhorar, parabenizo a coordenadora que esta a frente do centro e que aplicou o projeto Zumba que vem nos ajudando tanto”.

Comentários