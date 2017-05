Prefeita Fernanda Hassem participa da abertura da escola de Música Sonart

O Centro Cultural Sebastião Dantas ficou cheio de crianças, jovens, mães e pais, para abertura da Escola de Música Sonart coordenada pela Secretaria de Cultura de Brasiléia. Foram mais de 80 alunos escritos, para participar durante seis meses do curso que será ministrado em dois períodos, tarde e noite no próprio Centro Cultural.

Participaram da abertura além da Prefeita Fernanda Hassem, o Secretário de Cultura Raimundo Lacerda, a Secretaria de Ação Social, Joseane Pimentel, de Educação Ramiege Rodrigues, de Planejamento Suly Guimarães, da Agricultura Antônio Francisco, de Comunicação Jane Vasconcelos, e os vereadores, Rosevete, Edu, e Sabá.

Objetivo da escola de Música Sonart é descobrir artistas da região, e tirar crianças e jovens da ociosidade no período em que não estão na escola, permitindo desta forma que não trilhem por caminhos da marginalidade, tendo em vista que o município está localizando em área de fronteira.

Maria Fernandes, mãe de aluna falou da alegria com o inicio do curso.

“É um sonho da minha filha ser cantora, ela quer cantar louvor, gravar um CD evangélico e para isso precisa aprender a tocar violão. Estamos muito felizes com essa oportunidade, que a prefeitura está promovendo para os jovens” disse.

No município de Brasiléia projetos voltados para a cultura estavam parados há 4 anos, e na gestão da prefeita Fernanda Hassem vem buscando o resgate cultural para que á população tenham opções culturais.

“Esse é um momento especial para a cultura de Brasiléia, e vamos oferecer vários outras atividades para os nossos jovens, aqui no Centro Cultural”, falou o secretário de Cultura, Raimundo Lacerda.

A prefeita, Fernanda Hassem, falou sobre a importância da escola para a comunidade.

“Esse projeto foi feito em parceria com as escolas e a comunidade, muitos vieram fazer suas inscrições,e nós precisamos cuidar das nossas crianças e jovens. Eu acredito no trabalho de prevenção, e são vários projetos culturais que serão desenvolvidos em nosso município. Agradecemos aos pais que acreditaram neste projeto, e são iniciativas como esta que tiram jovens do mundo da violência, e das drogas então todos estão de parabéns”, ressaltou a Prefeita, Fernanda Hassem.

