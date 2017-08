Prefeita Fernanda Hassem participa da abertura da fase regional dos Jogos Escolares em Brasiléia

Raylanderson Frota

Após a realização da etapa municipal dos Jogos Escolares 2017 em Brasiléia, a Prefeita Fernanda Hassem em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretária Adjunta de Esporte Shirley Santos, realizou na tarde desta sexta-feira, dia 4, a abertura oficial dos jogos na regional do Alto Acre.

Ao longo de um ano sem a realização dos jogos escolares no município, a prefeitura de Brasiléia resgatou a autoestima dos estudantes-atletas e também de toda a comunidade local, realizando os jogos escolares desde a fase municipal até a fase regional onde os campeões irão representar a sua região em Rio Branco, durante a fase estadual.

“Momento muito aguardado pela comunidade escolar, onde há todo um envolvimento do Governo do Acre em estar realizando os jogos, das parcerias com os municípios para realizarem a fase municipal incentivando os estudantes e toda população. E nós não temos medido esforços para cuidar das pessoas, cuidar dos nossos jovens e por isso estamos investindo na cultura, esporte, educação e saúde”, enfatizou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasiléia.

A Deputada Leila Galvão também esteve presente na abertura dos jogos e falou do sentimento de alegria que contagia todo o ginásio esportivo. “Quando entramos aqui no ginásio sentimos uma emoção diferenciada que vem dessa juventude proporcionado pelo esporte. Fico feliz em ver que o poder público continua incentivando o esporte dentro das escolas e promovendo essa integração e socialização entre a comunidade”, destacou Leila.

Segundo a secretária adjunta de esporte, Shirley Santos, o objetivo principal da realização da fase regional é a classificação dos times para a fase estadual. ”Os times dos municípios de cada região irão se enfrentar obtendo os campeões que irão compor as chaves no estadual até que tenha um campeão em cada modalidade esportiva para representar o Acre nos Jogos Escolares Nacional”, informou Shirley.

Para o educador físico e treinador do time de handebol de Assis Brasil, Francisco Juvenal, o resgate da fase regional dos jogos escolares é muito importante tanto para a escola quanto para os alunos. “Os jogos escolares é o evento estudantil esportivo mais importante do Brasil, através dele a integração entre os jovens, formam cidadãos e principalmente revela novos talentos podendo sair daqui do Acre um novo Neymar, Giba ou uma Hortência”, ressaltou Francisco.

A fase regional será realizada em três dias nos municípios de Brasiléia e Assis Brasil e domingo será a grande final. Os campeões da fase regional vão participar da fase estadual que começará dia 24 de agosto em Rio Branco, saindo os campeões estaduais de cada modalidade para representar o Acre em Curitiba e Distrito Federal.

