Prefeita Fernanda Hassem participa da abertura do campeonato de futebol de areia do Bairro Samaúma

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esportes, realizou no último sábado, 30, a abertura do campeonato de futebol de areia na quadra esportiva do bairro Samaúma.

O campeonato terá duração de 70 dias, os jogos estão sendo realizados aos sábado e domingos, encerrando no dia 2 de dezembro e tem participação de 14 equipes. Uma das equipes que está participando da competição é composta por atletas que são deficientes auditivos.

O objetivo da realização do campeonato é o resgate da participação popular em ocupar os espaços públicos, praças, quadras e a interação entre os moradores de cada bairro.

“A prefeita Fernanda, juntamente com a equipe de esporte está resgatando a competição na quadra do Samaúma que há quase quatro anos não era realizado. E podemos perceber a felicidade da população em ver a revitalização da praça que estava sem iluminação, sem bancos e cheia de mato”, falou Clebson, Gerente Municipal de Esportes.

“Feliz em fazer parte desse belíssimo projeto que a prefeita Fernanda está realizando na área do esporte, infraestrutura, saúde e educação onde toda a equipe não tem deixado a desejar. Sabemos da dificuldade que a prefeitura está passando, por esse motivo me prontifico em ajudar, buscar parcerias para trazer o melhor para Brasiléia e toda a regional do Alto Acre”, comentou Leila Galvão, Deputada Estadual.

A Prefeita Fernanda Hassem comentou da felicidade em ver a população participando do campeonato, indo para a praça juntamente com as famílias e a geração de renda que aquece a economia do município.

“Alegria muito grande em ver a população voltando a frequentar, após muitos anos, a quadra do Bairro Samaúma, vindo com suas famílias prestigiar o campeonato do futebol de areia, com a nossa equipe de esporte empenhada em fazer o melhor para a população. E é isso que Brasiléia merece, em apenas nove meses de gestão, dentro da limitação que temos, já realizamos muito em infraestrutura da cidade, asfaltando ruas, tapando buracos, iluminando nossas avenidas e ruas dos bairros. Essa é a minha resposta para aqueles que tentam atrapalhar a gestão. Minha resposta é trabalho. Essa é mais uma ação da Prefeitura e é só o começo. A nossa gestão fará muito por Brasiléia. O desafio é grande, mas a vontade de trabalhar e ofertar melhores condições de vida aos moradores é maior.”, ressaltou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasiléia.

O campeonato é uma realização da Prefeitura de Brasiléia e conta com o apoio e parceria fundamentais do Presidente da Assembléia Legislativa do Acre Deputado Estadual Ney Amorim e da Deputada Leila Galvão, Presidente da Câmara de Brasiléia vereador Rogério Pontes, vereadores Rozevete, Edu, Rosildo e Zé Gabriele, além do patrocínio da Borracharia 24h, Casa de Carne da Amizade e Areal do Izidório.

