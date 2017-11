Prefeita Fernanda Hassem participa de agendas em Brasília

A Prefeita Fernanda Hassem encontra-se em Brasília, acompanhada de outros prefeitos do Estado do Acre participando da pauta municipalista, mobilizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), visando buscar auxílio financeiro aos municípios e derrubada do veto ao Encontro de Contas (Veto 30/2017), dentre outras pautas.

Aproveitando a ocasião, também está realizando visitas aos parlamentares da bancada federal na busca de articular e garantir recursos de emendas extraorçamentárias, destinadas somente aos municípios que estão adimplentes e Brasiléia como saiu da lista dos inadimplentes pode concorrer a essas emendas.

Toda a peregrinação pelos gabinetes dos deputados e senadores visa garantir investimentos que melhorem a qualidade de vida da população brasileense.

