Prefeita Fernanda Hassem participa de Audiência Pública

Nesta segunda-feira, 27, no Centro de Educação Permanente (CEDUP), aconteceu a audiência pública sobre prevenção e repressão dos crimes transfronteiriços, contemplando os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil. A audiência é uma agenda da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Segurança Pública e Combate a Violência, Narcotráfico e Justiça. Em Brasiléia o evento está sendo coordenado pela deputada estadual Leila Galvão.

Estiveram presentes no encontro os prefeitos dos municípios de Assis Brasil, Zum, Epitaciolândia Tião Flores e de Brasileia a Prefeita Fernanda Hassem, além de autoridades bolivianas, vereadores, policias civil, militar e rodoviária federal e comunidade civil organizada.

Na audiência a população pode colocar suas propostas e tirar suas dúvidas com as autoridades presentes, com isso foram tiradas propostas para possíveis acordos entre os países fronteiriços, envolvendo todos os poderes

A prefeita Fernanda Hassem, em seu discurso, ressaltou que cada uma das esferas tem sua responsabilidade com a segurança.

“Eu, como gestora, quero nosso município tranquilo onde as famílias possam ir e vir de seus trabalhos com segurança e dignidade, todos precisam ter sua responsabilidade, o município precisa ter iluminação, precisa ter ruas acessíveis, educação, saúde, e como gestora, estou fazendo o possível para ter ruas pavimentadas e iluminadas. E o governo tem a sua responsabilidade, precisamos dar atenção as nossas pontes, elas não podem ficar aberta sem nenhuma fiscalização. E por fim, parabenizo a deputada Leila Galvão por sua iniciativa, este assunto é de grande relevância, principalmente para nós, os municípios da fronteira”, destacou a prefeita.

“É um momento importante e são muitos desafios, onde cada um tem sua parcela de contribuição, e aqui vamos tirar acordos para coibir ações de criminalidade na fronteira” destacou o Capitão Fredson, no ato representando a Secretária de Segurança Pulica do Acre.

A deputada estadual Leila Galvão que estava a frente do evento, falou sobre a importância de ouvir a comunidade.

“Temos três municípios fronteiriços aqui, e temos pontes que não tem uma assistência mais ostensiva, aqui vamos debater de que forma iremos unir nossas forças e encontrar uma solução, a fiscalização nas pontes é necessária, para que tenhamos uma tranquilidade, que a população possa ficar tranquila em suas residências”, pontuou a deputada.

