Prefeita Fernanda Hassem Participa de Baile da Melhor Idade de Brasiléia e Anuncia Investimentos

Os frequentadores do Centro de Convivência do Idoso, Andrelino Avelino da Silva, de Brasiléia, tiveram o primeiro baile temático na sexta-feira, 26. A festa foi inspirada nos tradicionais Bailes Vermelho e Preto, contou com a presença da Prefeita Fernanda Hassem, e foi bastante animada, tocou as tradicionais marchinhas carnavalescas, forró, bolero e os idosos se vestiram a caráter da festa, como parte das atividades artísticas e lúdicas desenvolvidas no Centro.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Joseane Pimentel, cita que 110 idosos já frequentam o local diariamente, e mais 25 pessoas, do Grupo da Terceira Idade do Km 26, vieram prestigiar o evento. “Estou muito feliz pelo número de pessoas aqui presentes que participam do nosso centro, além dos idosos do Km 26 e convidados que vieram confraternizar conosco. Hoje estamos oficialmente retomando as atividades e a partir de fevereiro todas voltarão ao normal”.

Na ocasião a prefeita Fernanda Hassem anunciou um investimento direcionado ao Centro de Convivência, proveniente de emenda extra parlamentar para reforma e ampliação que será executada ainda este ano, garantindo assim um espaço com maior comodidade para os idosos.

“O centro trabalha de segunda a sexta-feira com os idosos, 2018 iniciamos com palavras de otimismo e uma oração junto com eles. Aproveitei a oportunidade para anunciar a emenda extra parlamentar que conseguimos para ampliação do centro do idoso. Estamos otimistas para melhorar o espaço, que cada vez mais recebe novos participantes, não me canso de dizer que é a melhor idade e devemos cuidar com carinho dessas pessoas que tanto contribuíram por nós e com a nossa história”, destacou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasiléia.

A senhora Davina Alves Ramiro falou da felicidade em poder participar do grande baile: “Quero agradecer a Deus por estarmos reunidos, me sinto muito feliz, aqui é como se fosse a nossa casa e estamos preparados para cada dia melhorar nossas vidas e nossa disposição. Os dias vão aumentando, agradeço a prefeita Fernanda e a secretária Joseane Pimentel, me sinto muito feliz e com muita disposição e esse forró é muito bom, porque eu gosto muito de dançar”, enfatizou Davina Alves.

