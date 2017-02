Prefeita Fernanda Hassem participa de capacitação para professores do ensino infantil.

Com início das aulas previsto para segunda-feira 20, os professores, gestores e auxiliares de escolas municipais do ensino infantil, participam de uma formação para o ensino infantil nesta quinta-feira, 16, no Centro Cultural Sebastião Dantas.

Além dos educadores da zona rural e urbana participaram da abertura a Prefeita, Fernanda Hassem, e a secretaria municipal de Educação, Ramiege Rodrigues.

Em seu discurso a prefeita, Fernanda Hassem, destacou que vai tratar os educadores com dedicação e respeito.

“A educação, é uma área muito especial para a nossa administração, temos grandes desafios a serem superados, desde salários a meio de transporte escolar, porém a meta é superar estes desafios. Queremos no próximo ano, no início do ano letivo estar reunidos, para comemorar os resultados, e quero que Brasiléia seja referência no estado do Acre através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, disse.

A gestora da Escola Os Pastorinhos, Antônia Rodrigues, falou sobre a importância do momento.

“Neste encontro nós discutimos as prioridades para o ensino infantil, que vamos trabalhar dentro das escolas, hoje nós trabalhamos com uma modalidade “Aprender Brincando”. Para as nossas crianças ter esse espaço diferenciado de aprendizagem é de fundamental importância, e a prefeitura dando total apoio a educação melhora mais ainda”, destacou.

Comentários