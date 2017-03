Prefeita Fernanda Hassem participa de exposição em comemoração ao Dia Internacional da Mulher 

A Prefeitura de Brasiléia está realizando diversas atividades, em homenagem ao dia Internacional da Mulher, 08 de março. Na programação tem concurso de poesia, exposições, palestras e show com artistas da terra.

Nesta segunda-feira dia 06, de março, a prefeita, Fernanda Hassem, acompanhada do secretário de Saúde Borges, de Cultura, Raimundo Lacerda, assessores, funcionários e da Deputada Estadual, Leila Galvão, participaram no Centro Cultural Sebastião Dantas da abertura da exposição “Nequices”, da artista plástica, Neiva Schhwalbe Gadelha, conhecida como ‘Neca Sam’.

A prefeita, Fernanda Hassem, ressaltou em seu discurso a importância de se trabalhar a cultura da cidade de Brasiléia.

“Eu me sinto muito privilegiada, em ser a segunda prefeita mulher da nossa cidade, eleita pelo voto direto. E hoje, estamos participando da abertura da exposição da Neca Sam, uma pessoa que acredita muito na cultura de nossa cidade, e uma mulher de luta e persistência, que está mostrando seu talento. Precisamos trabalhar a cultura do nosso povo fortalecendo os talentos da terra, queremos nesta semana especial, homenagear as mulheres guerreiras que lutam diariamente para que a gente possa ter uma sociedade melhor, mais respeitada e justa”. Finalizou a Prefeita.

A pequena, Juliana Reis Melo, estudante da Escola Maria do Socorro Frota, disse que a exposição foi linda

“ É a primeira vez que vejo uma exposição, os quadros pintados são lindos, amei todos, mas o quadro que mais gostei foi das bailarinas dançando com fitas, e quero dá os parabéns para a dona Neca”, disse.

Neca Sam, se define como uma dona-de-casa que faz hora extra como contadora de história, poetiza e artista plástica. Em meados dos anos 90 ao ler histórias infantis para os filhos dormir, percebeu que não concordava com o que estava escrito, e foi criando suas próprias histórias e foi o maior sucesso. Cada trabalho realizado é muito mais que um objeto de decoração. Cada um tem uma história, um por quê de existir.

“Eu gostaria de agradecer a Prefeita, Fernanda Hassem pela oportunidade de expor o meu trabalho, e hoje é um prazer muito grande em ver o contato das crianças com a arte, a alegria no rosto de cada uma em tocar, em passar as mãos nos quadros, e se elas gostaram do meu trabalho, eu fiquei mais encantada ainda com a reação de cada uma delas. Aproveito para parabenizar todas as mulheres pelo nosso dia”, falou Neca Sam.

