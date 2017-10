Prefeita Fernanda Hassem participa de reunião com a Bancada Federal em Brasília

SECOM

Em buscas de melhorias para Brasileia, a Prefeita, Fernanda Hassem, embarcou para Brasília onde se reuniu com os parlamentares da Bancada Federal do Acre. Sua estadia na capital federal, teve a duração de quatro dias para que pudesse visitar os gabinetes dos Senadores e Deputados Federais Acreanos.

A prefeita Fernanda, participou da reunião de bancada com os prefeitos acreanos. Estiveram presentes na reunião vinte prefeitos acreanos, dos vinte e dois municípios que o estado é demarcado.

O objetivo de sua ida para Brasília, é busca de mais emendas parlamentares e investimentos para a cidade de Brasileia, para que toda a equipe municipal possa dar continuidade ao trabalho que vem realizando nesses nove meses de gestão.

“Estamos, em Brasília, cumprindo uma extensa agenda com os parlamentares acreanos, onde desde segunda-feira pude visitar todos os Deputados e Senadores do nosso Estado, sem olhar as cores partidária, levando as reivindicações da população tanto da área rural, para mecanização, adquirir equipamentos agrícolas e melhorais nos ramais, quanto da cidade, para reforma de ampliação, pavimentação das ruas e iluminação pública”, relatou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.

A prefeita se reuniu com os Senadores Jorge Viana e Sergio Petecão, com os Deputados Federais Flaviano Melo, Alan Rick, Jéssica Sales, César Messias, Major Rocha, Raimundo Angelim, Léo de Brito e Moisés Diniz

