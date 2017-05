Prefeita Fernanda Hassem participa de reunião no km 59

Neste sábado, 13, a Prefeita de Brasiléia Fernanda Hassem, acompanhada pelo secretário de Agricultura Antônio Francisco, secretario de estado da SEDENS, Sibá Machado, deputada estadual Leila Galvão, os vereadores Rosildo e Rosevete, e a Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Francisca Bezerra estiveram na comunidade do km 59, na propriedade de Raimundo fogo.

Com a chegada do verão é comum a preocupação das comunidades rurais para que chegue a melhorias nos ramais, que estiveram abandonados durante 4 anos, sem nenhuma melhoria. Em Brasiléia são mais de 1.400 quilômetros de ramais

O objetivo da reunião organizada pela comunidade foi discutir, a melhoria dos ramais, pontes e bueiros. O km 59 é um dos ramais mais extenso de Brasiléia com mais de 60 km de extensão, e além do ramal principal, tem as “linhas” que em alguns trechos do ramal estão intrafegaveis.

“Estamos contentes com a visita e o compromisso da Prefeita Fernanda Hassem, com a nossa comunidade, de que o nosso ramal vai ser arrumado aos poucos. Só vamos ter um pouco mais de paciência, para que a prefeitura possa arrumar os poucos equipamentos que tem, e tendo que trabalhar com poucos recursos. A gente acredita nessa prefeita, ela vai trabalhar muito pelo nosso povo”, destacou o morador Raimundo Fogo.

A deputada Estadual Leila Galvão falou do comprometimento em ouvir a comunidade.

“A administração está no início da gestão, pegou muitas dívidas, e por isso as parcerias são essências para atender a demandas das comunidades. É preciso lembrar que esses ramais estavam abandonados, e durante os últimos quatro anos nada foi feito por essas comunidades”, falou.

Em sua fala aos moradores a Prefeita Fernanda Hassem, agradeceu o convite da comunidade falou das dificuldades encontradas no município, mais que está empenhada em superar as dificuldades.

“Estamos aqui hoje como gestora do município reconhecendo as dificuldades que temos, mais não vamos fugir deles. Viemos aqui para ouvir os moradores, e nós colocar à disposição, e mesmo com todos os problemas existente como falta de maquinários, estamos fechando as parcerias com o INCRA e o Governo do Estado, para que possamos investir nos ramais de Brasiléia”, disse.

