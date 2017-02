Prefeita Fernanda Hassem participa de solenidade de início do ano letivo em Brasiléia

Da Assessoria PMB

A prefeita Fernanda Hassem, esteve na segunda-feira, 20, na escola José Ruy da Silveira Lino, para abertura do ano letivo, nas sete escolas localizadas na zona urbana do município de Brasiléia.

Para começar o ano letivo, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pela atual gestão foram feitos reparos nas escolas, e melhorias no ramal do Nazaré, tudo para que os alunos pudessem voltar as escolas. O ano letivo na zona rural está previsto para começar na primeira quinzena de março. São aproximadamente 3 mil alunos atendidos pela rede pública municipal.

A solenidade começou com a execução do Hino Nacional e depois o Hino de Brasiléia pelos alunos das escolas presentes ao ato. Uma equipe da secretaria municipal de Educação fez ainda uma contação de história, e as crianças participaram também do lançamento da campanha ‘Brasiléia Eu Amo, Eu Cuido’, segurando vários cartazes sobre o amor a escola, e a cidade de Brasiléia.

A diretora da escola José Ruy da Silveira Lino, Alessandra Furtado Pereira, onde estudam 450 alunos falou sobre a importância desse momento.

“Esse retorno é maravilho, e nós temos uma equipe comprometida que se preparou para receber esse alunos. Estamos esperançosos, de que a gente possa trabalhar em parceria, tento um olhar bem carinhosos pela educação do nosso município”, disse.

A secretária de Educação, Ramiege Rodrigues, falou do compromisso da atual gestão com a educação.

“A educação hoje é uma prioridade da nossa prefeita, ela tem um desejo enorme de fazer com que a nossa educação obtenha melhores resultados. Nossa equipe está unida e focada, na busca de uma educação melhor para todos”, falou.

A deputada estadual, Leila Galvão, também participou da abertura do ano letivo.

“ A educação faz parte de todo um contexto da sociedade, é onde a gente fortalece os alicerces para que essas crianças possam ter as oportunidades futuras. Todos estão de parabéns por essa acolhida,” falou.

A prefeita Fernanda Hassem, garantiu que a gestão vai trabalhar para valorizar os servidores da educação.

“Nós entendemos que a educação é o caminho para o desenvolvimento, na formação de bons cidadãos, para que a gente possa ter um futuro melhor, e um presente de qualidade, tudo isso passa pela educação. Nós sabemos o tamanho do desafio, e vamos trabalhar incansavelmente por uma educação de qualidade”, falou.

