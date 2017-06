Prefeita Fernanda Hassem participa do hasteamento da Bandeira na escola KJK

O patriotismo foi enaltecido na manhã dessa terça-feira, 27, em cerimônia de hasteamento das bandeiras realizada na Escola Estadual Kairala José Kairala, fazendo parte da programação em comemoração ao aniversário dos 107 anos de Brasiléia, que este ano traz como tema: Brasiléia renovando a esperança.

Alunos, professores e convidados cantaram os hinos à Brasiléia e nacional com muito entusiasmo, demonstrando amor à pátria como fala a gestora da Escola professora Ivana Cristina, com o objetivo de homenagear nossa querida Brasiléia, pela passagem de seus 107 anos de fundação, é que a prefeitura municipal desenvolve diversas atividades alusivas à data, resgatando sua identidade e valores, trabalhando sua história, riquezas, cultura, costumes e tradições.

Como o próprio hino menciona: “Brasiléia és altiva, povo humilde e hospitaleiro”. É com esse pensamento que a prefeitura trabalha este ano com o tema “Brasiléia renovando a esperança”, que simboliza o empenho da gestão em reacender a esperança e garantir mais qualidade de vida a toda a população do município.





