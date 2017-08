Prefeita Fernanda Hassem reafirma parceria com ITERACRE

Com o objetivo de reduzir a burocracia, os custos das ações e consequentemente agilizar as etapas de legalização para posses de propriedades, o Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) vem avançando nos trabalhos de regularização fundiária no Estado do Acre.

Nesta quarta-feira, 16, a Prefeita Fernanda Hassem esteve reunida com o Diretor-presidente do ITERACRE, Glenilson Figueiredo e equipe para reafirmar a parceria com a instituição, visando promover a regularização fundiária de Brasiléia.

Para Glenilson Figueiredo, essa parceria garantirá a continuidade dos trabalhos de regularização fundiária no município.

“Vamos reiniciar um trabalho que foi parado desde a gestão da ex-prefeita e atual deputada, Leila Galvão de regularização fundiária, na qual a a Prefeita Fernanda Hassem vem reafirmando está parceria que tanto tem a colaborar para, a partir daí avançarmos o projeto”.

A Deputada Estadual Leila Galvão também esteve presente, sendo que esse trabalho foi iniciado em sua gestão e não foi dado continuidade na administração anterior.

“Estamos felizes em saber que a Prefeita Fernanda Hassem dará continuidade a esse importante trabalho, que nós iniciamos lá atrás, enquanto estávamos na condução do município. Reafirmo o meu apoio e empenho para que essa ação efetivamente seja realizada em Brasiléia, beneficiando a população”, finalizou Leila Galvão.

Fernanda Hassem assumiu o compromisso de ser parceira do ITERACRE para que seja realizada essa ação tão importante para a população, que é a garantia do título definitivo das propriedades urbanas.

“Sabemos da importância que tem os títulos definitivos para a população. É a garantia de valorização de sua propriedade, de seu imóvel e nos colocamos como parceira do Governo do Estado através do ITERACRE para que o maior número de pessoas possível, seja beneficiado com esse investimento”, destacou a Prefeita.

