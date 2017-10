Prefeita Fernanda Hassem reúne equipe e apresenta avanços na educação de Brasiléia

Uma gestão participativa e acessível é o que tem priorizado a administração atual. Ouvir os anseios e demandas da população, em especial dos servidores de todos os segmentos tem sido uma ação constante da Prefeita Fernanda Hassem.

Nesse sentido na quarta-feira, 25, reuniu-se com coordenadores e gestores das escolas municipais urbanas e rurais, onde manteve um diálogo franco, ouvindo a todos, sendo identificadas as potencialidades e fragilidades de cada escola, apontando as perspectivas de melhorias para o setor.

Na ocasião, foram apresentadas as principais ações que a Prefeitura realizou nos 10 meses de gestão, voltadas à melhoria da educação, destacando a aquisição com recurso próprio de 02 motos para acompanhamento pedagógico das escolas rurais de difícil acesso, recuperação e manutenção de 07 ônibus escolares, reforma e ampliação de escolas rurais e o desbloqueio do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) no valor de R$ 173.500,00 (cento e setenta e três mil e quinhentos reais) que há dois anos as escolas não recebiam, pois estavam com o recurso bloqueado por falta de prestação de contas.

A Secretária Municipal de Educação Ramiege Rodrigues destacou a importância do encontro.

“Pra nós é um momento gratificante termos a oportunidade de estarmos reunidos, ouvindo e fazendo uma avaliação dos trabalhos que estão sendo realizados na área da educação, tanto pelas escolas quanto pela gestão atual por meio da Secretaria de Educação”, disse.

Para a Prefeita Fernanda Hassem essa ação é de fundamental importância, aproximando a gestão dos servidores.

“Nos reunimos com coordenadores e gestores para ouvir as demandas das escolas, sendo uma forma de nos aproximarmos e trilharmos em conjunto, rumo à uma Educação melhor. Todos os avanços que aconteceram na educação, são frutos de uma gestão comprometida, que se preocupa com a qualidade do ensino e só temos a agradecer o empenho de toda a equipe. Faremos o que estiver ao nosso alcance para garantir investimentos para essa área tão fundamental”, finalizou.

Comentários