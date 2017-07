Prefeita Fernanda Hassem, reúne-se com moradores da Agrovila do KM26

Com cerca de 200 famílias, a Agrovila do Km26 é uma das maiores comunidades da zona rural do município de Brasiléia. Começando como seringal e depois passando para Vila do Incra, a comunidade ansiava pelo olhar do poder público pois a algum tempo estava carente do mesmo.

Na última quarta-feira, 12, a prefeita, Fernanda Hassem, e alguns de seus secretários, atendendo um pedido da comunidade, foram até a Agrovila do Km26 para reunir-se com os moradores do local. Foram assuntos da ordem do dia as reivindicações dos moradores, referente a melhorias na Agrovila, e as melhorias que a prefeita e os secretários levariam para a comunidade.

Com a articulação do vereador Rosildo Rodrigues, a comunidade compareceu em peso, tanto para falar sobre seus anseios, quanto para ouvir o que a prefeitura tinha para falar. A primeira grande notícia, veio por parte da secretaria de Assistência Social, que levará o Centro do Idoso para atender nossos amigos da melhor idade que residem na agrovila. A indicação do senhor Evaldo Nobre, por parte da prefeitura, para ser o coordenador da Agrovila, tornando-se o elo de ligação entre o poder público e a comunidade, com isso a prefeitura espera estreitar o diálogo com os moradores e e ficar a par das demandas e anseios da comunidade.

O vereador, Rosildo Rodrigues, fala da importância desse olhar da prefeitura para a comunidade

“Para nós aqui da comunidade é uma grande satisfação receber a prefeita e os seus secretários aqui, isso mostra o comprometimento que essa gestão tem com todos os moradores de Brasiléia. Eu, enquanto vereador, tenho orgulho de defender uma prefeita assim, que cuida e olha pelo povo, e deixar um representante da prefeitura aqui na agrovila, é mais uma prova do compromisso da gestão com essa comunidade”, ressalta o vereador.

O agora representante da prefeitura na comunidade, Evaldo Nobre, agradece a oportunidade e garante não decepcionar

“Eu agradeço a prefeita pela oportunidade, já pertenço ao quadro efetivo de funcionários da prefeitura e já venho fazendo um trabalho aqui na agrovila do 26, prometo não decepcionar e agradecer pela confiança com trabalho, pois é isso que a nossa comunidade precisa, esse olhar do poder público que a tempos não recaia sobre nós”, declara o coordenador da Agrovila.

A prefeita, Fernanda Hassem, reafirma seu compromisso com a comunidade da Agrovila do KM26

“Agradeço o convite feito pela comunidade para que eu viesse até aqui, agradeço as pessoas que vieram para a nossa reunião e ao grupo da melhor idade que esteve aqui presente. Nós viemos aqui para ouvir as reivindicações da comunidade, sabemos que ainda temos muito por fazer, mas já avançamos bastante desde o início de nossa gestão, pontuamos aqui o que é possível e o que não é possível fazer, pois é assim que balizamos a nossa gestão, na verdade e na transparência. Anotamos todas as reivindicações que foram colocadas pela comunidade, que vão desde iluminação pública até melhoramento de ruas. Trouxemos aqui toda a nossa equipe, secretários e representantes de cada secretaria, para que pudéssemos apresentar o pacote de ações da prefeitura para a comunidade. Apresentamos hoje também o nome do Evaldo Nobre, que será o representante da prefeitura aqui na comunidade, afinando assim o diálogo com os moradores. É assim que nossa gestão trabalha, ouvindo a comunidade e buscando atender todas as demandas que nos são colocadas. Estivemos dialogando com o superintendente do Incra e este centro de reflorestamento está sendo passada para o município, e após uma reforma no prédio iremos fazer aqui o programa de inclusão digital para os moradores aqui da comunidade. Para além disso, outros serviços que são oferecidos na cidade, como o Centro de Referência ao Idoso, também estão vindo pra cá, e isso só nos alegra e reafirma o nosso compromisso aqui com a Agrovila do 26”, declarou a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.

Estiveram presentes no encontro os vereadores Edu, Rozevete e o vereador Sabá, além de representantes do Depasa, Iteracre, cooperativas e sindicatos do município.

