Prefeita Fernanda Hassem revitaliza e entrega Praça Ugo Poli em Brasiléia

Numa parceria entre Prefeitura e Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC e moradores das proximidades, foi possível revitalizar a Praça Ugo Poli e a população de Brasiléia desfrutará de um ambiente mais agradável.

Revitalizar os espaços públicos destinados à prática de atividades esportivas e de lazer tem sido uma das prioridades da atual gestão, por entender que a população em geral, principalmente a juventude do município, necessita de ambientes saudáveis para o entretenimento.

Nesta sexta-feira, 23, a Prefeita Fernanda Hassem realizou a solenidade de entrega da revitalização da Praça Ugo Poli, que é palco dos principais eventos culturais do município “Hoje estou muito feliz em poder entregar a Praça Ugo Poli que passou por uma pequena reforma, não foi ainda o ideal, mas fizemos o que foi possível para que pudéssemos entregar esse espaço à comunidade. Foi um pedido da comunidade e reconhecemos as parcerias e agradecemos à FIEAC. É muito bom vê a alegria estampada no rosto das pessoas que renovam suas esperanças nessa gestão que está à frente há apenas 6 meses, mas que vem mostrando muito trabalho e respeito à população. Falar da Praça Hugo Poli nos remete à infância bem vivida e à história cultural do município. É um dos presentes que estamos entregando para Brasiléia pelos seus 107 anos de fundação”.

A Deputada Estadual Leila Galvão que participou da atividade, destacou a importância dessa ação “Esse é um ambiente bastante frequentado pela comunidade, principalmente os desportistas e as crianças que buscam um espaço para brincar. Quero aqui registrar minha alegria pelo cuidado que a Prefeitura tem juntamente com toda sua equipe, na pessoa da Prefeita Fernanda, de revitalizar os espaços, mesmo com poucos recursos, mas usando a boa vontade e buscando as parcerias necessárias, fazendo com que a nossa esperança, nosso sentimento se revitalize através dos benefícios e investimentos que a comunidade precisa. Essa praça é um símbolo de Brasiléia e próximo de completar 107 anos, o município já está começando a ganhar presentes. Isso demonstra o compromisso e a seriedade que essa administração tem para com a população. Só tenho a parabenizar a todos”. Finalizou Leila.

Participaram também o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, Presidente da câmara vereador Rogério Pontes, vereadores Edu e Rosevete, equipe municipal e a comunidade em geral.

Na ocasião foi realizado o interbairro de futsal com a participação de equipes esportivas de diversos bairros, havendo maior integração da comunidade.

Além desse investimento também está sendo recuperada a quadra coberta do Bairro Ferreira Silva e a Praças Rafael Mendes (Mirante), do Leonardo Barbosa e dos Seringueiros também serão beneficiadas.

