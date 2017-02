Prefeita Fernanda Hassem se reúne com governador Tião Viana

Da Assessoria PMB

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, esteve reunida na quinta-feira, 2, com o governador Tião Viana, na Casa Civil. Participaram da reunião a deputada estadual Leila Galvão, e o secretário de Articulação Institucional, Francisco Nepomuceno.

Uma reunião bastante proveitosa, para garantir apoio e parceria do governo, que mesmo no período invernoso ira realizar uma operação tapa buraco na cidade de Brasiléia. Além disso, outras ações serão desenvolvidas como melhorias nos ramais e a realização do programa Quero Ler.

Em pouco mais de um mês de trabalho, Fernanda Hassem considerou muito produtiva a reunião que só fortalece a parceria com o governo do Estado.

“Nosso objetivo é garantir que possamos trabalhar e mudar a nossa cidade. Estamos confiantes, e essa parceria vai nos ajudar muito. Brasiléia espera muito de nós, e tudo que estiver ao nosso alcance será feito com muito carinho e compromisso,” disse.

A deputada Leila Galvão, também falou da importância da parceria.

“Brasiléia merece todo nosso cuidado. Eu já coloquei meu gabinete à disposição da prefeitura e da população do município. Essa parceria mostra todo o respeito do governador com a nossa cidade”, falou.

O governador, Tião Viana, reforçou a parceria com a prefeitura.

“Vamos trabalhar juntos por Brasiléia. Queremos que o município saia da situação de abandono em que se encontrava. Nosso governo está de mãos dadas com a prefeitura para superar as dificuldades e vencer a crise. Brasiléia merece todo nosso carinho”. Finalizou.

Comentários