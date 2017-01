Prefeita Fernanda Hassem visita Secretaria de Obras e anuncia Operação Inverno

Da Assessoria

No segundo dia de trabalho, a prefeita Fernanda Hassem, iniciou a agenda com um café da manhã com os servidores da secretaria de obras. Além de apresentar a equipe de secretários foi anunciado também a realização da Operação Inverno, que começa no dia 9 de janeiro, e vai mobilizar várias outras secretarias como educação e saúde.

“Fizemos questão de estar aqui com os nossos garis e margaridas que fazem o trabalho mais difícil do município, essa é uma secretaria estruturante, que representa a cara da prefeitura. Temos clareza que prefeitura enfrenta uma grave dificuldade, referente ao maquinário mais com muita união e criatividade vamos trabalhar unidos, para atender as necessidades do município de Brasiléia”, disse a prefeita.

O ato foi prestigiado pelos vereadores Eduardo Menezes, Rosildo Rodrigues, Antônio Francisco do Partido dos Trabalhadores, além de Rozevete de Souza e José Grabriele do PSB.

“Vocês são muito importantes para nossa cidade e para a atual administração. Precisamos unir forças para mudar a cara do nosso município, e vocês são essenciais nesse trabalho”, disse o vereador Rosildo.

A deputada Leila Galvão também participou do ato.“Estamos aqui firmando nosso apoio e compromisso nessa interlocução junto ao Estado, com os nossos parlamentares e bancada estadual. O mais importante é que a Fernanda tem experiência e sua equipe é muito capacitada pra fazer o melhor pela nossa cidade”, falou.

O secretário de obras, Carlinhos do pelado, reforçou o compromisso com os servidores e com a comunidade.

“Nós estamos muito felizes com essa ação, essa equipe merece todo nosso carinho e respeito, eles estão muito sensíveis para o início dessa campanha. Hoje a cidade está abandonada, um lixo só, queremos cuidar da nossa cidade, como cuidamos da nossa casa, amando e respeitando”, finalizou.

Comentários