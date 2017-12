Prefeita Fernanda prestigia a posse da nova diretoria da Academia de Artes e Letras em Brasiléia

Academia estava parada a sete anos. Nova diretoria terá professora Gislene Salvatierra como Presidente

SECOM

A Prefeita Fernanda Hassem esteve presente no Centro Cultural, na última quinta-feira, 14, onde foi realizado a posse da nova diretoria da Academia de Letras e Artes de Brasiléia.

A academia tem pôr fim a cultura da língua e da literatura nacional. Na prática a ideia é que seja um ambiente de trocas intelectuais, realizando conferências e uma série de publicações, zelando pela língua nacional e agregando novos membros e participantes nos debates incentivando a cultura.

A professora Gislene Salvatierra, nova presidente da Academia de Brasileia, falou a respeito de sua posse: “Chegou a hora de recuperar todos os documentos danificados devido as enchentes de 2012 e 2015. Nós vamos abraçar e congregar todas aqueles que gostam de fazer cultura tanto na literatura, poesias e artes de modo geral e academia está disponível para os que querem participar e contribuir para o crescimento intelectual”, relatou Gislene.

Na ocasião esteve presente o Presidente da Academia de Letras e Jornalismo do Acre J. Simplício; Mauro Modesto Fundador da Academia de Letras de Brasileia; Edir Filgueira Acadêmica e Declamadora; Gislene Salvatierra Presidente da Academia de Letras de Brasileia; Dolores Paixão Secretária Geral da Academia de Letras; Raimundo Lacerda Vice-Presidente da Academia de Letras de Brasileia

A Deputada Estadual Leila Galvão ressaltou a importância da academia. “Um grande privilégio poder participar desse momento tão importante na nova condução da Academia de Letras e Artes de Brasileia, com acadêmicos cheios de disposição a levar a cultura para os jovens, com o incentivo do poder público com a prefeitura se colocando à disposição e da mesma forma eu faço, colocando o meu mandato disponível para o fomento da cultura”, disse Leila.



