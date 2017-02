Prefeito Tião Flores firma novas parceria com Governo do Acre

Da Assessoria

Nesta segunda-feira dia 13, o Prefeito Tião Flores, juntamente com o Deputado Federal Cesar Messias, estiveram reunidos no gabinete do Governador Tião Viana, juntamente com seus assessores.

A visita tem o intuito de consolidar as parcerias com o Governo do Estado, haja vista que até o momento o governo foi parceiro em várias ações no município, a mais recente foi à operação tapa buracos através do Deracre.

O governador Tião Viana, comprometeu-se em manter e ampliar as ações em parceria com o município, visando assim atender as mais diversas áreas e proporcionar dias melhores ao povo Epitaciolandense.

Para o Prefeito Tião Flores, o momento é de união para que possamos superar a grande crise financeira que assola nossos país, estado e município, “hoje é praticamente impossível fazer ações isoladas nos governos, precisamos driblar essa crise e proporcionar melhores dias ao nosso povo”.

Tião Flores juntamente com o Deputado Federal Cesar Messias, seguem ainda hoje a noite para Brasília onde irão cumprir uma extensa agenda buscando recursos para o município.

