Prefeito de Assis Brasil sanciona lei que cria Semana do Evangélico no município

O prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Sousa, sancionou, na última quarta-feira (6), a lei nº 498/2017 que cria a Semana do Evangélico. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e estabelece a terceira semana do mês de setembro como a data para comemorações de entidades religiosas.

Conforme a publicação, as comemorações devem ser feitas em parceria com a prefeitura do município. O evento, voltado para a população evangélica do município, deve ser coordenado pela Comissão de Ministros Evangélicos que estejam credenciados. Toda a comunidade deve ter acesso livre a área do evento.

A lei entra em vigor a partir da data de publicação no DOE. Conforme o documento, a programação da Semana do Evangélico passa a integrar o calendário oficial de comemorações do município de Assis Brasil.

Com informações do G1 Acre.

Comentários