Prefeito de Cobija, Gatty Ribeiro, realiza Copa Bolpebra 2017

Alexandre Lima

O prefeito da cidade de Cobija, Gatty Ribeiro, recebeu no novo estádio Roberto Ramon Coella, times de cidades vizinhas como Tambopata (Peru), Brasiléia (Acre/Brasil), e da cidade de anfitriã para a realização de mais um campeonato onde envolve a tríplice fronteira.

A intenção do prefeito boliviano, seria fazer a união entre os países vizinhos através do futebol. “É uma forma de recuperar esse Campeonato onde reúne o Brasil, Peru e Brasil, onde temos grandes nomes do esporte e não tem idade, é sadio e une também os jovens com suas famílias”, disse Gatty.

O campeonato iniciou com jogos entre os times da Seleção Sênior de Brasiléia e time de Cobija. Com o tempo reduzido de 40 minutos cada tempo, o plantel acreano saiu na frente marcando dois gols no primeiro e finalizou o jogo fazendo mais um, encerrando com o placar de 3×0.

No jogo seguinte, ficou para os times ‘Amigos de Gatty’ e o representante do Peru, região de Maldonado, com o nome de Tambopata. O Campeonato se encerrará neste sábado com os finalistas entre os ganhadores de duas chaves.

Perguntado como consegue reunir tantos amigos, Gatty disse que; “A bola de futebol consegue e ela me deu tudo. Talvez por isso consigo reunir amigos do Brasil, Peru e do meu País e ela traz o carinho, a paixão pelo futebol e faz esse espetáculo para todos”, finalizou.

Veja vídeo abaixo

Comentários