Prefeito do Bujari agradece apoio de Alan Rick na liberação de recursos da saúde no município

O deputado federal Alan Rick visitou na manhã desta segunda-feira, 08, o município de Bujari, a convite do prefeito Romualdo Araújo e da secretária-adjunta de Saúde, Aryannny Cadaxo, para conhecer o trabalho que vem sendo realizado nas unidades de Saúde município. O parlamentar estava acompanhado do superintendente da Funasa no Acre, Raphael Bastos Jr. e do Chefe da Divisão de Núcleo do Ministério da Saúde no Acre, Halley Araújo.

O prefeito Romualdo Araújo fez questão de agradecer o apoio que vem recebendo do parlamentar desde os primeiros dias de sua gestão. “O deputado Alan Rick abraçou o Bujari. Hoje é um amigo que olha e cuida da nossa gente, que nos ajuda na liberação de recursos em Brasília, principalmente na área da saúde e isso tem feito grande diferença na nossa gestão”, disse o prefeito.

A secretária-adjunta de Saúde, Aryanny Cadaxo, também destacou a importância do trabalho do parlamentar. “Temos muitas necessidades na área de saúde, tanto na zona urbana quanto na zona rural e o deputado Alan Rick tem nos dado o suporte, com emendas e liberação de recursos no Ministério em Brasília, para que possam suprir as carências da comunidade”, disse.

Para Alan Rick, o apoio ao Bujari é um compromisso do seu mandato. “Tenho me empenhado em ajudar o Bujari. Como bem disse o prefeito Romualdo, abracei essa causa e só das minhas emendas individuais, já temos garantidos R$ 300 mil para o custeio da saúde em 2017. Isso sem contar R$ 500 mil para pavimentação de ruas, R$ 320 mil para compra de patrulhas mecanizadas, R$ 1,4 milhão para saneamento rural e R$ 1,7 milhão para construção de banheiros do programa de melhorias sanitárias domiciliares, através da Funasa-Acre”, disse o deputado, que durante a visita, teve a oportunidade de conhecer de perto o trabalho que a gestão municipal vem desenvolvendo, além de conversar com a comunidade e trabalhadores da saúde sobre suas demandas.

