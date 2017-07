Prefeito em exercício entrega camionete para apoio a Agricultura

O Prefeito em exercício Raimundão acompanhado do vereador Dino Castelo fez a entrega de uma camionete tipo S10 cabine simples para a Secretaria de Agricultura e Produção do município, o veículo foi adquirido através de uma Emenda Parlamentar por parte do Senador Jorge Viana (PT) e tem como objetivo apoio na produção e agricultura familiar.

O secretário de Agricultura Júlio Progêncio falou da importância deste bem, “Esse veículo veio na hora certa para atender a Secretária de Agricultura e assim podermos dar maior apoio ao produtor rural”, finalizou o secretário agradecendo ao Prefeito em exercício pelo apoio.

O Prefeito em exercício Raimundão finalizou agradecendo a todos e falando da importância de investir na melhoria das condições de vida do produtor rural. “Sabemos que os desafios são imensos, mais aos poucos vamos garantindo ao homem do campo condições de produzir melhor e escoar sua produção, e esse veículo veio em boa hora para que o novo Secretário de Agricultura possa dar maior apoio ao produtor rural,” Raimundão agradeceu ainda a parceria do Senador Jorge Viana com o município de Epitaciolândia.

