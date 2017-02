Prefeito em exercício Raimundão se reúne com equipe da SEMA para tratar sobre meio ambiente

O Prefeito em exercício Raimundão se reuniu nesta terça dia 14 de fevereiro com a Chefe do Departamento de Recursos Hídrico da SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente) Maria Antonia Zabala, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo Ivan Lima, para falar de possíveis parcerias entre o órgão e a prefeitura.

As parcerias serão firmadas para recuperação de igarapés e mananciais existentes no município tendo como foco principal o Igarapé Encrenca que a principal fonte de aguá potável que abastece toda população de Epitaciolândia e grande parte de Brasiléia município vizinho.

Essa parceria contará com o apoio Alem de setores da Prefeitura, DEPASA, SEMA e diretores de Escolas com intuito de informar e buscar alternativas para proteger as matas ciliares e recuperar áreas degradas pela ação humana e outros fatores que comprometem a natureza.

Na ocasião Maria Antonia Zabala fez a entrega do Plano de Recursos Hídricos para a nova gestão.

