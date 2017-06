Prefeito em exercício Raimundão visita obras de recuperação de ramais e pontes no município.

Da Assessoria

O prefeito em exercício de Epitaciolândia Raimundão esteve visitando as obras de recuperação nos ramais do Km 07 e 15 da Br 317, e também a construção da ponte no km 15 da Estrada Velha, uma marca registrada na gestão dentre outras é o cuidado com o homem do campo garantindo tráfego o ano todo, em menos de 6 meses de mandato já foram recuperados cerca de 200 km de ramais e 6 pontes no município.

Para o prefeito Raimundão “essa é uma marca da gestão, garantir benefícios em todos os setores, o homem do campo precisa de um cuidado especial, ramais e pontes em boas condições para garantir à escoação da produção e o acesso as comunidades rurais, estamos avançando muito nesse segmento já recuperamos vários km de ramais e pontes no município.”