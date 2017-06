Prefeito nomeia membros do Conselho Municipal de Saúde em Epitaciolândia

O Prefeito Tião Flores nomeou o Conselho Municipal de Saúde em Epitaciolândia, que tem a função de deliberar, controlar e fiscalizar as ações e os serviços de saúde á nível municipal. O Conselho foi criado com base na Lei Municipal n° 021, de 27 de Setembro de 1993 e é constituído de 8 membros titulares e igual número de suplentes, que são representantes da Saúde, educação, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do estado, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Representantes de Igrejas e Associações.

A Secretária Municipal de Saúde Tereza Ribeiro falou da importância do Conselho, “O Conselho é importante porque é um Parceiro nas decisões que serão tomadas no nosso Trabalho deliberando o que deve ou não ser feito, umas das maiores dificuldades é conscientizar as pessoas que a Sociedade civil organizada deve participar do Conselho, pois são eles os representantes dos nossos usuários, os mesmos terão a missão de acompanhar todo o trabalho desenvolvido pela secretaria de saúde bem como os programas geridos pela pasta” ressaltou a Secretária.

