Prefeito Tião Flores anuncia pagamento do 13º dos servidores de Epitaciolândia

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, anunciou nesta terça-feira (19), que o pagamento do servidor público de Epitaciolândia referente ao 13º salário, seria efetuado neste dia 20 de dezembro.

O anúncio foi feito no fim da tarde através de uma coletiva concedida pelo prefeito em seu gabinete na presença de todo seu secretariado. Com isso, a Gestão encerra o ano, mantendo o compromisso de pagar em dia o salário do funcionário municipal, tendo em vista que Flores garantiu ainda o pagamento de dezembro para o próximo dia 30.

Segundo o prefeito, ”administrar um município de pequeno porte sem receitas próprias não é fácil, mas, com vontade e eficiência de gestão foi possível manter os compromissos em dia e, principalmente, o salário do servidor. O primeiro ano da nossa gestão não foi fácil, mesmo assim, estamos finalizando com determinação e, apesar das dificuldades, chegaremos em 2018 com um pouco mais de fôlego”, afirmou Tião Flores.

Disse ainda; “conseguimos tirar o Município do Cauc, que é a lista dos municípios devedores, trabalhando dentro das metas fiscais. Fizemos muito, e agora estamos aptos para assinar convênios para que, em 2018 possamos fazer muito mais por Epitaciolândia”, finalizou.



