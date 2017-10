Prefeito Tião Flores cumpre agenda em Rio Branco para tratar sobre projeto “INSSS Digital” e Serviços da Eletrobrás

O Prefeito Tião Flores acompanhado da Secretária de Finanças Marizete Matias e o contador Josué William participaram na manhã desta quarta-feira (26) de uma reunião com INSS para tratar do projeto “INSS Digital” nas Prefeituras.

O Projeto consiste na adoção de uma nova forma de atender em que o cidadão terá acesso aos serviços com rapidez e segurança, através de um processo eletrônico dentro das Prefeituras.

Cumprindo com a agenda de atividades, participaram de reunião com a Eletrobrás para tratar de assuntos de diversos interesses do município.

Comentários